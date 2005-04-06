Rekordjahr für CWT Österreich

Carlson Wagonlit Travel, im gemeinsamen Besitz der Pariser Accor-Gruppe und Carlson Companies aus den USA, ist einer der führenden Anbieter im Management von Geschäftsreisen. Der Jahresumsatz liegt bei 19 Mrd. US-Dollar, Kunden sind Unternehmen und Regierungsinstitutionen jeglicher Größe.



In Österreich geht der Erfolg im Geschäftsjahr 2004 auf die Erweiterung des bestehenden Geschäfts (plus 8,2%) und das um 9,4% gewachsene Neukundengeschäft zurück, wurde gestern in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Großkunden wie Amgen, Ericsson, Reuters, UN-Organisationen und Bristol-Myers Squibb gaben hierbei den Ausschlag. In Wien ist die CWT-Zentrale im Millennium Tower angesiedelt.



In Zukunft will CWT zunehmend auf Online-Buchungen setzen, in Österreich wird in diesem Segment Marktführerschaft vermeldet. Vermehrt sollen kleine und mittelständische Kunden angesprochen werden. Für Kunden mit gelegentlichem Reiseaufkommen und ohne eigene Rahmenvereinbarungen mit Leistungsträgern gibt es eigene standardisierte, benutzerfreundliche Online-Buchungssysteme, bei größeren Buchungsaufkommen werden maßgeschneiderte Online-Lösungen geboten. "Firmen agieren heutzutage weltweit, und CWT bietet dafür weltweite Erfahrung und ein globales Netz", so Hannes Schwarz, General Manager Österreich.