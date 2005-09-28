Rektor des Mozarteums tritt zurück

Der Universitätsrat hat den Rücktritt von Rektor Haas angenommen, das Rektorat von Rektor Haas wird offiziell mit Jahresende beendet.



Der Universitätsrat wird nun im Einvernehmen mit dem Senat der Universität Mozarteum alles daran setzen, dass die Position des Rektors so rasch wie möglich ausgeschrieben und dann neu besetzt wird. Bis dahin führen die beiden Vizerektoren die Geschäfte des Mozarteums.



In seiner Leistungsbilanz verwies Haas auf die rasche Umsetzung des Universitätsgesetzes 2002 und den kürzlich beschlossenen Entwicklungsplan. Dabei sollte die Marke "Mozarteum" gestärkt werden. Festgeschrieben wurde im Entwicklungsplan auch eine engere Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen. Das elektronische Buchungssystem "MOZ online" wurde einführt und erfasste jede Unterrichtsstunde und jeden eingeschriebenen Studierenden. Das führe dazu, dass sich die Leistungen der Lehrenden besser nachverfolgen ließen, meinte Haas, der sich ausdrücklich als "Unterstützer der Leistungsträger im Haus" sah.



Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildete neben der Umsetzung des UG 2002 die Lösung der schwierigen Raumsituation am Mozarteum: Im Herbst 2006 wird der Neubau für die Universität am Mirabellplatz eröffnet werden. Außerdem wurde ein umfangreiches Programm für das Mozartjahr 2006 vorbereitet, wie Haas auflistete.