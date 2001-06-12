Rentenfonds weiter vorne

In der Bestenliste der in Österreich zugelassenen Investmentfonds lag der weltweit in Renten investierte ZZ1 der CPB Kapitalanlage GmbH an der Spitze, teilte die Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) mit. Der Fonds erzielte innerhalb der vergangenen zwölf Monate ein sattes Plus von 53,03%.



Nun der "Verlierer": Die schlechteste Performance wies der Aktienfonds E-Commerce Portf. der Gutmann KAG mit einem Minus von 64,95% auf. Der am zweitbesten performende Fonds war laut VÖIG-Statistik mit einem Wertzuwachs von 26,14% der U.S. Special Equity der Gutmann KAG.



Es folgten der Emerging Market Bond-Mix der 3 Banken Generali Invest mit einem Plus von 25,14% und der SKWB Schoellerbank USD Rentenfonds mit plus 24,96%.



Am unteren Ende der Performance-Skala lagen wiederum ausschließlich Aktienfonds. An vorletzter Stelle platzierte sich der Raiffeisen Europa Wachstumsfonds mit einem Jahresminus von 58,96%. Nicht viel besser schnitt der Dynamik Europe Stock der Capital Invest ab. Er verlor auf Jahressicht 55,74%.



Die besten Aktienfonds neben dem U.S. Special Equity war laut den Angaben der VÖIG der Biotec-Stock der Erste-Sparinvest mit plus 24,34% vor dem LifeScience der Carl Spängler KAG mit plus 20,91%. 20,08% brachte der 3 Banken Global Life-Mix auf Jahressicht ein.