Reportagenkunst

In der Reihe "Journal-Panorama" wurde Peter Dasers Reportage "Verdaut ist das nicht - Ein Jahr nach dem Lawinenunglück von Galtür" wiederholt. Der Anlass dafür war erfreulich: Daser war dieser Tage der Journalisten- und Publizistenpreis der Tiroler Industriellenvereinigung zugesprochen worden. Beim Wiederhören kam man zu dem Schluss, dass hier dem Ausgezeichneten ebenso wie den Auszeichnenden zu gratulieren ist: Viel Originalton und eine vorbildliche Beschränkung auf Faktisches ließen ein atmosphärisch dichtes Bild der Paznauner Gemeinde und ihrer Bewohner entstehen.



Apropos Originalton: Die Verfasserin hatte vor einigen Jahren die Ehre, für das Lokalradio des ORF-Landesstudio Tirol kleine Texte zu schreiben und sie selbst zu verlesen. Bald legte man mir nahe, einen Kurs zur Verbesserung meiner Aussprache zu besuchen. Diese vorbildlich-strenge Haltung scheint im Wiener ORF nicht zu gelten: Im "Abendjournal", das insgesamt sehr unterhaltsam war, weil die Sparvorschläge - zwischen 50.000 eingesparten Beamten und einer Arbeitszeitverlängerung für Lehrer - nur so sprudelten, berichtete Klaus Webhofer von einer Parlamentarischen Anfrage der SPÖ an die Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer, die offenbar das Wort "beinlich" nötig machte. Die generelle Verschlusslautkrise hat sich mit Barbara Ladinsers Rückkehr aus Russland enorm verschärft. Deshalb ein Übungsvorschlag: Putin, Butter, Puter, Bude, Puder . . .