Reporter ohne Grenzen: Iran als Gefängnis für Journalisten

Nach fünf weiteren Festnahmen seien jetzt 41 Berichterstatter inhaftiert.



Zu den jüngsten Fällen gehörten der Fotograf Tohid Bighi der Website Mashroteh, die den Reformkandidaten Mehdi Karroubi unterstützt hat, der für Agenturen arbeitende Fotograf Majid Saidi, der Blogger Henghameh Shahidi und die Redakteurin der Parlamentsseiten der "Teheran Emoros", Somajeh Nosrati.



Am 8. Juli wurde Menschenrechtsanwalt Mohammed Ali Dadchah verhaftet. Dadchah vertritt Journalisten und Blogger vor Gericht und baute gemeinsam mit der Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi das Human Rights Defenders Center auf.