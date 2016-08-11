Republikaner machen Front gegen Trump

Seit 32 Jahren trifft sich eine Gruppe republikanischer und demokratischer Außenpolitik-Experten jeden Sommer in Aspen, Colorado, um strategische Fragen zu erörtern, denen sich die USA gegenübersehen. Ein deutliches Ungleichgewicht hat heuer das parteiübergreifende Treffen von Professoren und Diplomaten geprägt: Keiner der Republikaner war bereit, sich für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump einzusetzen. Trump kandidiert gewissermaßen gegen das außenpolitische Establishment, das die Aspen Strategy Group repräsentiert. 15 prominente Republikaner, die in republikanischen US-Regierungen Posten innehatten, sind am Rande des Treffens zu einem Gespräch zusammengekommen. Acht von ihnen haben daraufhin die öffentliche Erklärung 50 führender republikanischer Sicherheitsberater unterschrieben, in der gewarnt wird, dass Trump "der unbesonnenste Präsident" in der Geschichte der USA sein würde. Massenweise gehen ranghohe, erfahrene Republikaner in Sachen nationaler Sicherheit auf Distanz zu Trump , sagt Nicholas Burns, Direktor der Aspen Strategy Group (ASG) und Staatssekretär im US-Außenministerium unter Präsident George W. Bush. Zuvor hatte Burns bereits seine Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angekündigt.



Was bespricht die außenpolitische Elite in unserer gegen Eliten gerichteten Zeit? Zum Teil hat die ASG, zu der ich wie einige andere Journalisten gehöre, heuer untersucht, warum Experten die frühen Warnungen über den öffentlichen Unmut in den Bereichen Handel und Immigration, der Trump großen Auftrieb verschaffte, übersehen haben. Aber hauptsächlich wurden fachliche Details strategischer Planung besprochen. Stephen Hadley, nationaler Sicherheitsberater während Bushs zweiter Amtszeit, ist ein Musterbeispiel für ruhigen, prinzipientreuen, überparteilichen öffentlichen Dienst. Hadley hat die Erklärung gegen Trump nicht unterschrieben. In Aspen sagte er mir gegenüber, Außenpolitik-Experten sollten dem wachsenden öffentlichen Ärger darüber, dass "die Globalisierung ein Fehler war", sorgfältig Aufmerksamkeit schenken: "Die Eliten brachten die USA traumwandelnd in Gefahr." "Bei dieser Wahl geht es nicht nur um Donald Trump", sagt Hadley, "sondern um die Unzufriedenheit mit unserer Demokratie und wie man diese angehen kann. Das Geniale an unserem politischen System ist, dass diese Unzufriedenheit jetzt innerhalb unserer politischen Parteien aufgearbeitet wird. Wer auch immer gewählt wird, wird sich mit dieser Unzufriedenheit auseinandersetzen müssen. Wenn nicht, könnte der Zorn gegen das System das nächste Mal auf der Straße ausgetragen werden, wie in den 1960er Jahren." Trump rennt so sehr gegen den traditionellen außenpolitischen Konsens an, dass das eine außergewöhnliche Gelegenheit für Hillary Clinton ist, das System auf eine Weise zu erneuern, die die unzufriedenen Wähler anspricht. Sie muss sich dafür einsetzen, dass überarbeitetes globales Engagement in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen dem Durchschnittsbürger zugutekommt.



Übersetzung: Hilde Weiss