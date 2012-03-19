Restaurant Novelli schaffte erste Hürde bei Entschuldung

Wien. Die HCF-Gastronomie GmbH, Betreiberin des Wiener Edel-Restaurants "Novelli", hat heute beim Konkursgericht Wien die erste Hürde zur Entschuldung genommen. Wie die "Wiener Zeitung" berichtete, wurde über die Gesellschaft, die das Restaurant Novelli betreibt, kurz vor Weihnachten ein Insolvenzverfahren eröffnet.



"Die 69 Gläubiger, die Forderungen von mehr als 2,2 Millionen Euro angemeldet haben, haben heute über einen 20-prozentigen Sanierungsplan abgestimmt", bestätigt Wolfgang Hrobar, Insolvenzexperte des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV). "In Anbetracht einer zu erlegenden Teilbarquote von acht Prozent konnten die erforderlichen Mehrheiten bei der Abstimmung erreicht werden." Weitere fünf Prozent Quote sind in einem Jahr, der Rest in zwei Jahren fällig. Das Quotenerfordernis soll aus der Unternehmensfortführung erwirtschaftet werden.



Hrobar: "Es bleibt zu hoffen, dass die Umsatzeinbrüche in den Jahren 2009 und 2010 der Vergangenheit angehören und dass mit klassischen Rezepten aus der Mittelmeerküche die Umsätze eine Quotenbedienung für die Gläubiger möglich machen.