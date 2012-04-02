Restposten in der Fernsehwelt

Wenn ein neuer, kostenloser TV-Sender startet, ist das normalerweise eine löbliche Sache. Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Im Fall von neuen TV-Sendern gilt dieser Grundsatz aber nur bedingt. Und das, was man bei einem Blick in den Kauapparat des neuen RTLnitro sieht, zeugt nicht gerade von vorbildlicher Zahnpflege. Denn auch RTL kann sich dem Trend der Zeit nicht entziehen, einen zweiten Kanal zu generieren, auf dem alles landet, was es nicht ganz ins Premium-Produkt geschafft hat - oder zumindest dort schon vor einiger Zeit gelaufen ist. Denn RTLnitro ist ein Serien-Sender, der - so zumindest die Stoßrichtung - vor allem männliches Publikum faszinieren soll. Das bedeutet zum Beispiel, dass dort das Action-Genre (was Programmplaner halt so für männlich halten) fröhliche Urständ feiert. Das Material dazu ist freilich vielfach bekannt. Da kann auch die eine oder andere Hollywood-Premiere nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Zuschauer das Gefühl hat, hier wollte jemand seine Ware noch schnell auf den Markt werfen, bevor das Haltbarkeitsdatum allzu deutlich überschritten wurde.



In Österreich hat auch kürzlich ATV einen Zweit-Sender gestartet, allerdings als klarer Nachspiel-Sender positioniert. Die Sendungen dort liefen fast alle schon einmal. Interessant für das Publikum? Die Quotenbilanz des März ist zumindest bescheiden: 0,2 Prozent Marktanteil ist wohl nicht dass, was man sich mit dem vielen Aufwand erwartet hatte. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder mehr Kreativität ins Programm zu investieren?