Resultat eines Faulheit-Anfalls

Faul bin ich heute, mag selber nicht schreiben. Ich überlasse es anderen. Sogar zur Korrektur der Rechtschreibung bin ich zu bequem.



Sigi K.: "Der Holocaust war nicht den deutschen ihre Schuld sondern den Zionisten und das kann keiner mehr abstreiten gibt genug Beweise dafür! Selbst juden sagen das. Das deutsche Volk ist nicht verantwortlich für die Dinge die damals die Zionisten fabriziert haben!"



Fabio Raphael P.: "Das ihr euch immer in der Opferrolle sehen müsst ist das grösste Übel . . . keiner ist unfehlbar . . . hab eh besseres zu tun als mich weiterhin hier auf dieser Seite aufzuhalten . . . somit seid ihr mich los und noch viel spass in der Opferrolle . . . Shalom"



Holger H.: "Das Deutsche Volk wird ueber Deinen Koerper treten Du hast nichts fuer Mein Land getan."



Robby V.: "Einen Scheißdreck gehört das [Judentum, Anm.] zu uns! Lügenbaronin! Wart nur wenn wir aufstehen!"



Enrico W.: "Ava , nichts geschieht zufällig . Weder die IS noch ebola . Jeder weiß das IS ein Kind der CIA ist und durch den CIA gesteuert wird . Genau wie EBOLA , jetzt hat der ami nen Grund dort einen Stützpunkt zu errichten."



Di N.: "Boykottiert israelische Produkte und Unternehmen die Völkermord unterstützen!"



Diese Zitate stammen von Angela Merkels offizieller Facebook-Seite. Sie sind Reaktionen auf die Aussage der deutschen Bundeskanzlerin, jüdisches Leben gehöre zur deutschen Identität.



Christian G. quittiert das: "Frau Merkel sie sind eine Landesverräterin und gehören vor Gericht gestellt!"