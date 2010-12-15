Rettungsversuch für den Kabeljau

Konkret beschlossen die Minister, dass in der Nordsee und dem Nordatlantik 20 Prozent weniger Kabeljau aus dem Meer gefischt werden darf, in besonders leergefischten Gebieten wie der Irischen See sogar um 50 Prozent.



Minus 13 Prozent lautet die Vorgabe für den Seelachs. Hering und Scholle dürfen dafür deutlich mehr aus dem Wasser geholt werden. Wie bereits vorab beschlossen müssen die Fangmengen in der Ostsee für den Hering um 30 Prozent, für Sprotten um 24 Prozent und Lachs um 15 Prozent reduziert werden.



Damit konnten die Mitgliedsstaaten die Vorschläge der EU-Kommission etwas weniger stark verwässern als bisher. Sogar Fischereikommissarin Maria Damanaki sprach von einem "guten Ergebnis". Dennoch entsprach der Kompromiss am Ende nicht mehr den Kommissionsvorgaben, die nach dem wissenschaftlichen Gutachten des Internationalen Rates für Meeresforschung (Ices) für den Arterhalt nötig wären. "Viele Quoten sind immer noch zu hoch", sagte Saskia Richartz, Fischereiexpertin von Greenpeace.