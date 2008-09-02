Revierkämpfe zwischen Alpha-Tieren

Ende 2007 wurde Wiedeking zum Buhmann in der Debatte über Managergehälter - kolportiert wurde ein Jahresgehalt von 60 Millionen Euro. "Wenn ich Erfolg habe, möchte ich auch gut bezahlt werden", lautete damals sein Kommentar.



Dynastie Porsche-Piech



Der einflussreichste Mann bei Volkswagen heißt Ferdinand Piech (70). Ohne den "Göttervater", wie ihn ein Kleinanleger nannte, läuft in Wolfsburg wenig. Der 1937 in Wien geborene Enkel des Autopioniers Ferdinand Porsche, der den legendären "Käfer" entworfen hatte, stand selbst neun Jahre lang an der Spitze des Wolfsburger Autokonzerns - von 1993 bis 2002. Danach wurde der gefinkelte Taktiker Vorsitzender des Aufsichtsrats und legte die Führung des Konzerns stets in die Hände ihm vertrauter Manager. Mit der Übernahme durch die Stuttgarter Sportwagenschmiede Porsche halten die Familien Piech und Porsche bei VW fest das Heft in der Hand.



Nach dem Tod von Friedrich Karl Flick führt die Dynastie Porsche und Piech auch die Liste der Superreichen mit Wohnsitz in Österreich an. Der "trend" schätzt das Vermögen des Familienclans, der rund fünfzig Köpfe zählt, auf 30,5 Milliarden Euro.