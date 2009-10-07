Rewe expandiert in Russland allein

Vom früheren russischen Geschäftspartner Georgij Trefilow und seiner seit März 2009 insolventen, in Wien ansässigen Unternehmensberatung Marta habe Rewe sich getrennt. Die Vorgeschichte: 2004 gründete der damalige Rewe-Chef Ernst Dieter Berninghaus mit Marta das Gemeinschaftsunternehmen Billa Russia. Der Immobilientycoon Trefilow sollte Rewe bei der Expansion unterstützen - aber er verzettelte sich offenbar: Trefilow kaufte rund 190 Supermärkte in Russland, in der Hoffnung, Rewe würde diese übernehmen. Was das "Handelsblatt" vor drei Jahren noch als "geschickten Schachzug von Trefilow" bezeichnete, ging nicht auf: Rewe übernahm die Filialen nicht.



Daraufhin entwickelte sich ein Rechtsstreit, der andauert: Es tauchte ein Vertrag mit vermeintlichen Unterschriften von Rewe-Managern auf, in dem Rewe sich verpflichtete, die Märkte zu übernehmen. Rewe reichte beim Bezirksgericht Baden wegen Verdachts auf Urkundenfälschung "Strafanzeige gegen Unbekannt" ein. Für die Justiz sei Trefilow nicht erreichbar, so Hensel. Kommentieren wollte er den Fall nicht. Nun treibt Rewe International die Expansion in Russland alleine voran.



Bio-Sortiment erweitern



Konzernweit stellt die Rewe Group Nachhaltigkeit noch stärker in den Mittelpunkt. Am Mittwoch präsentierte Rewe seinen Nachhaltigkeitsbericht. Unter den Zielen ist, den Anteil von Bio-Produkten am gesamten Rewe-Lebensmittelsortiment bis 2012 um 30 Prozent zu steigern.