RHI konnte Betriebsgewinn 2000 verdoppeln

Der börsenotierte RHI-Konzern hat sein Betriebsergebnis 2000 nach vorläufigen Zahlen von 52,4 Mill. auf 131 Mill. Euro (1,8 Mrd. Schilling) mehr als verdoppelt, liegt damit allerdings unterhalb des ursprünglich angepeilten EBIT-Ziels von 145 Mill. Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg von 40 Mill. auf 70 Mill. Euro. Der Konzernumsatz wuchs akquisitionsbedingt um 39% auf 2,194 Mrd. Euro.



Für 2001 sieht RHI trotz Abschwächung der Konjunktur in Nordamerika und einer weltweiten Konsolidierung der Nachfrage für Feuerfestprodukte auf hohem Niveau einen insgesamt positiven Geschäftsverlauf bei Feuerfest.