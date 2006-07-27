RHI mit viertem China-Werk

Top-Ergebnis im ersten Halbjahr. | Wien. Für RHI ist China einer der Zukunftsmärkte. Etwa zehn Mio. Euro hat der Feuerfestkonzern dort in eine weitere Fabrik investiert. "Unser viertes Werk nimmt Mitte August seinen Vollbetrieb auf", sagte ein Unternehmenssprecher zur "Wiener Zeitung". In einem ersten Schritt soll das neue Werk in Dalian (Provinz Liaoning) bis zu 5000 Tonnen feuerfestes Material für die Öfen der boomenden Stahlindustrie produzieren. Womit das Gesamtvolumen im Reich der Mitte auf über 200.000 Tonnen klettert. Im Konzern steht China bereits für gut ein Zehntel der Produktionsmenge.