RHI verdient mehr - und will ganzen Gewinn in Expansion investieren

Erstmals wieder positives Eigenkapital



Sechs Jahre nach dem Asbest-Debakel in den USA, das RHI fast in den Abgrund führte - 850 Millionen Euro Verlust musste man damals in die Bilanz für 2001 einstellen -, weist das Unternehmen erstmals wieder ein positives Eigenkapital von knapp 100 Millionen Euro aus.



Operativ hat sich die RHI seither stets verbessert. Der seit dem Verkauf der Dämmstoffsparte Heraklith 2006 reine Feuerfestkonzern verdiente 2007 bei einem Umsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro unter dem Strich fast 110 Mio. Euro.



Für 2008 ist Meier zuversichtlich: "Der Auftragsstand ist sehr ordentlich, die Abnehmerindustrie ist einer guten Lage". Durch den Technologievorsprung werde es RHI möglich sein, im zweiten Halbjahr die Preise noch einmal um gut 5 Prozent anzuheben.



121 Millionen Euro wurden 2007 investiert, 35 Millionen Euro davon für Zukäufe. Heuer sind 65 Millionen Euro für Anlagen vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere Zukäufe in der Pipeline - für die man angesichts der guten finanziellen Situation jederzeit auch die Kapitalmärkte anzapfen könne, hieß es.



Meier erwartet eine weiteren Konsolidierung der Branche, "da werden sich für uns Opportunitäten auftun". Denn angesichts der Kreditkrise würden Private-Equity-Fonds - wie der, der ihm zuletzt die brasilianische Magnesita vor der Nase wegschnappte, "um gut ein Fünftel zu teuer" - als Käufer ausfallen. Konkretes über mögliche Akquisitionen wollte er noch nicht äußern.



Aber auch ein "Neubau auf der grünen Wiese" etwa in Brasilien, wo Thyssen-Krupp ein großes Stahlwerk baut, sei denkbar.



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