Richard Theiner ist neuer Obmann der SVP

Die Südtiroler Volkspartei hat einen neuen Obmann. Soziallandesrat Richard Theiner (50) wurde am Samstag bei der 55. Landesversammlung in Meran zum 11. Chef der 1945 gegründeten Partei mit 82 Prozent oder 936 der 1.141 abgegebenen gültigen Delegiertenstimmen gewählt.
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Theiner löst Elmar Pichler Rolle ab, der nach mehreren Wahlniederlagen vor wenigen Tagen endgültig das Handtuch geworfen hatte. Theiner gehört seit 2003 der Landesregierung als Landesrat an.
Zum ersten Mal stellt damit der Arbeitnehmerflügel den Obmann der Partei. In der Landesregierung ist der 50-Jährige neben Soziales auch für Familie und Gesundheit zuständig.
Lebenslauf
Geboren wurde Theiner am 17. Mai 1958 in Mals. Er wohnt in Latsch im Vinschgau, ist verheiratet und Vater zweier Kinder
Der Jurist startete seine politische Karriere als Vizebürgermeister seiner Marktgemeinde Latsch zwischen 1995 und 1998, bis er in den Landtag wechselte.
2003 wurde er zum ersten Mal in die Landesregierung berufen. Bei der Landtagswahl 2008 erreichte er rund 24.000 Vorzugsstimmen und konnte damit gegenüber 2003 in der Sympathie seiner Wähler deutlich zulegen.
(APA)