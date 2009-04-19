Richard Theiner ist neuer Obmann der SVP

Theiner löst Elmar Pichler Rolle ab, der nach mehreren Wahlniederlagen vor wenigen Tagen endgültig das Handtuch geworfen hatte. Theiner gehört seit 2003 der Landesregierung als Landesrat an.



Zum ersten Mal stellt damit der Arbeitnehmerflügel den Obmann der Partei. In der Landesregierung ist der 50-Jährige neben Soziales auch für Familie und Gesundheit zuständig.



Lebenslauf



Geboren wurde Theiner am 17. Mai 1958 in Mals. Er wohnt in Latsch im Vinschgau, ist verheiratet und Vater zweier Kinder



Der Jurist startete seine politische Karriere als Vizebürgermeister seiner Marktgemeinde Latsch zwischen 1995 und 1998, bis er in den Landtag wechselte.



2003 wurde er zum ersten Mal in die Landesregierung berufen. Bei der Landtagswahl 2008 erreichte er rund 24.000 Vorzugsstimmen und konnte damit gegenüber 2003 in der Sympathie seiner Wähler deutlich zulegen.



(APA)