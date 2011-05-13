Richter wollen Hoheit über Budget und Personal

Es habe ein erstes Kennenlerngespräch mit Justizministerin Beatrix Karl stattgefunden, dabei sei noch nichts Konkretes besprochen worden, sagte der Präsident der Richtervereinigung, Werner Zinkl, am Freitag zur "Wiener Zeitung". Aber beim nächsten Termin am 25. Mai soll der Rat der Gerichtsbarkeit besprochen werden.



Er sei froh, dass sich die neue Ministerin gesprächsbereit gezeigt hat, sagte Zinkl. Bereits in den nächsten Tagen wird Karl den Vorschlag schriftlich erhalten. In diesem Selbstverwaltungsgremium könnten die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH, derzeit Irmgard Griss), die Präsidenten von Rechtsanwalts- und Notariatskammer und gewählte Richter und Staatsanwälte vertreten sein. Nach einem anderen Vorschlag könnten OGH-Präsident und die vier Oberlandesgerichtspräsidenten dieses Gremium darstellen.



Zinkl verweist darauf, dass es ähnliche Einrichtungen in allen EU-Staaten gibt - mit Ausnahme von Deutschland und Österreich. Aber selbst in Deutschland, wo die Justiz Ländersache ist, seien in zwei Bundesländern Modellversuche am Laufen.



Stärkere Legislative, schwächere Exekutive



Auch der Präsident der Vereinigung der Staatsanwälte, Gerhard Jarosch, will dieses Modell sehr rasch umsetzen, um in Österreich eine moderne Justiz aufzubauen. Er hoffe auf Fortschritte mit der neuen Justizministerin.



Bisher habe einer solchen Machtabgabe noch kein Justizminister zugestimmt - egal aus welcher Partei, bestätigt Ex-Rechnungshofpräsident Franz Fiedler, der ein ähnliches Gremium bereits im Österreich-Konvent vorgeschlagen hat. Unter dem Titel "Unabhängiger Justizsenat" wollte er Richtern Mitsprachemöglichkeit bei personellen und budgetären Angelegenheiten einräumen.



Fiedler sieht jetzt eine Chance zur Umsetzen, auch weil sich Justizministerin Karl in dieser Frage noch nicht negativ geäußert hat. Immerhin wäre ein solcher Rat der Gerichtsbarkeit ein Machtverlust der Ministerin. "Wenn die dritte Gewalt aufgewertet wird, würde das die Exekutive schwächen", gibt Fiedler zu. Immerhin bleibt der Justizministerin dann noch die Möglichkeit, ihre politischen Ideen in Gesetzesvorschläge zu verpacken.