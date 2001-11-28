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Richtiger Rahmen für Seminare

Von Rosa Eder

Wirtschaft

Wer auf die Weiterbildung seiner Mitarbeiter Wert legt, veranstaltet für sie Seminare. Die richtigen Räumlichkeiten dafür zu finden, ist gar nicht so leicht. Auf der Internet-Plattform Symposionline werden etwa 360 Hotels angeboten, die sich für Seminare, Tagungen, Kongresse und andere Events eignen.

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Entstanden ist Symposionline durch den Zusammenschluss von 10 reinen Symposionhotels - darunter etwa das Hotel Kothmühle und die Burg Schlaining -, die bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Diese werden für 30.000 Schilling im Monat aktiv und zielorientiert vermarktet, sagt Symposionline-Geschäftsführer Andreas Kernreiter (32) im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die 17 Friend-Hotels zahlen monatlich 4.954 Schilling, die restlichen Partnerhotels 10% für jedes erfüllte Geschäft.

Das Angebot ist derzeit noch auf Österreich beschränkt, ab Jänner nächsten Jahres werden über http://www.symposionline.at aber auch Seminarhotels in Deutschland und Italien zu buchen sein. Kernreiter und sein Co-Geschäftsführer Johannes Scheiblauer (34) erwarten für das heurige Jahr ca. 5.500 Seminaranfragen. Im kommenden Jahr will Symposionline um mindestens 80% wachsen. Das sechsköpfige Team verspricht, "Herbergsuchenden" innerhalb von zwei Stunden zu helfen und für sie die richtige Seminar-Location ausfindig zu machen.