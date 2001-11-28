Richtiger Rahmen für Seminare

Entstanden ist Symposionline durch den Zusammenschluss von 10 reinen Symposionhotels - darunter etwa das Hotel Kothmühle und die Burg Schlaining -, die bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Diese werden für 30.000 Schilling im Monat aktiv und zielorientiert vermarktet, sagt Symposionline-Geschäftsführer Andreas Kernreiter (32) im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die 17 Friend-Hotels zahlen monatlich 4.954 Schilling, die restlichen Partnerhotels 10% für jedes erfüllte Geschäft.



Das Angebot ist derzeit noch auf Österreich beschränkt, ab Jänner nächsten Jahres werden über http://www.symposionline.at aber auch Seminarhotels in Deutschland und Italien zu buchen sein. Kernreiter und sein Co-Geschäftsführer Johannes Scheiblauer (34) erwarten für das heurige Jahr ca. 5.500 Seminaranfragen. Im kommenden Jahr will Symposionline um mindestens 80% wachsen. Das sechsköpfige Team verspricht, "Herbergsuchenden" innerhalb von zwei Stunden zu helfen und für sie die richtige Seminar-Location ausfindig zu machen.