Riess-Passer will 2003 Bundeskanzlerin werden

Riess-Passer stellte vor den 780 Delegierten den Kanzleranspruch: "Ohne uns gibt es entweder einen Rückfall in das Faulbett der rot-schwarzen Packelei oder das rot-grüne Experiment. Deshalb werden wir 2003 auch den Kanzleranspruch stellen." Sie verwies auf die Leistungen der vergangen zweieinhalb Jahre FPÖ-Regierungstätigkeit und kündigte "einen ersten und spürbaren Schritt" bei der Steuerreform "mit Sicherheit 2003" an.



Landeshauptmann Jörg Haider stellte innerparteiliche Differenzen in Abrede und forderte die Delegierten auf, die Parteichefin mit ihrem Votum zu stärken. Schließlich erreichte Riess-Passer bei ihrer Wiederwahl 90,8 (2000: 91,5) Prozent.