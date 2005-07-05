Risikofaktor Franken-Kredit

Die Bilanzstruktur der Unternehmen und der Haushalte habe sich verbessert, die Gewinne der Banken seien kräftig gestiegen, so Christl bei der Präsentation des 9. Finanzmarktstabilitätsberichtes der Oesterreichen Nationalbank (OeNB). Potenzielle Risikofaktoren seien die Ungleichgewichte der Weltwirtschaft, der hohe Ölpreis sowie die Abhängigkeit der heimischen Banken von ihrem Osteuropa-Geschäft. Die in dieser Region erzielten Erträge werden "nicht immer in dem Ausmaß möglich sein", so Christl.



Ein möglicher Risikofaktor sei auch die hohe Zahl der Fremdwährungskredite der privaten Haushalte: Über 30% der Haushaltskredite werden in fremden Währungen aufgenommen, 90% davon in Schweizer Franken.