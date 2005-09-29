"Rita" und "Katrina" belasten die Rückversicherungen

Die Experten des Instituts veranschlagen den versicherten Marktschaden für "Katrina" nun auf bis zu 30 Mrd. Dollar. Darin seien die vom staatlich organisierten NFIP (National Flood Insurance Program) gedeckten Überschwemmungs- und Sturmflutschäden nicht enthalten. Durch "Katrina" könnte auf die Münchener Rück eine Schadenlast von brutto 1,1 Mrd. Euro zukommen. Bei einem höheren Schaden, den andere Institute auf bis zu 60 Mrd. Euro schätzen, könnte die Belastung auch auf 1,3 Mrd. Euro steigen.



Auch bei "Rita" handle es sich um eine komplexe Schadensituation mit ausgedehnten Überschwemmungsschäden. Die Münchener Rück schätzt derzeit den versicherten Marktschaden auf 5 bis 10 Mrd. Dollar. Für die Gruppe ist daraus ein Bruttoschaden in einer Größenordnung von bis zu 230 Mio. Euro zu erwarten; nach Steuern läge die Belastung bei 150 Mio. Euro. In Zukunft seien deutlich höhere Preise erforderlich, um Naturgefahrenrisiken übernehmen zu können, hieß es.



Stichwort Rückversicherung



Der Weltmarkt für Rückversicherungen, die auch als "Versicherungen der Versicherer" bezeichnet werden, hat ein Volumen von rund 135 Mrd. Euro. Davon entfallen rund 80 Prozent auf die schadenträchtige Nichtlebenrückversicherung. Größter Einzelmarkt sind die USA mit 42 Prozent. Die deutschen Anbieter haben einen Marktanteil von rund 26 Prozent. Die fünf größten kommen auf 45 Prozent. Der größte Lebensrückversicherer ist Swiss Re.



Die fünf größten Rückversicherer (2004) sind:



1. Münchner Rück (D)



2. Swiss Re (CH)



3. Berkshire Hathaway/General Re (USA)



4. Hannover Re (D)



5. General Electrics Insurance Solutions (USA)