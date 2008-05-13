Robert Barr

Der Jurist, der von 1970 bis 1978 CIA-Mitarbeiter war, wurde von Präsident Ronald Reagan 1986 als Bundesrichter bestellt. 1992 kämpfte er erfolglos für einen Senatssitz. 1994 wurde er dann für die republikanische Partei in das Abgeordnetenhaus gewählt, dem er bis 2003 angehörte.



Barr galt als einer der konservativsten Abgeordneten im US-Parlament, überwarf sich aber mit der Bush-Administration wegen der Verletzungen der Privatsphäre durch Anti-Terrorgesetze nach den Anschlägen vom 11. September 2001. 2004 verließ er die republikanische Partei und schloss sich den Libertariern an.