Robert Gates

Stattdessen präsentierte Gates für die ab 1. Oktober anstehende Besetzung einen Mann, der zwar seit langem hohe Ränge bekleidet, aber - im Gegensatz zu Pace - nicht in die Irak-Planung eingebunden war. Admiral Michael Mullen. Beobachter attestieren ihm, dass er einen pragmatischen, nicht ideologischen Zugang zum Irak-Problem haben wird. Der 60-jährige Vater zweier Söhne war während des Vietnamkriegs in die Navy eingetreten, schloss 1991 aber auch ein Studium für Betriebsführung an der renommierten Harvard-Universität ab. Seite 8