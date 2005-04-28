Roboterarm nach Schlaganfall

Weiters hilft der Roboterarm bei der Rehabilitation durch motorgesteuertes Training. Dieser Aspekt stand auch bei der Namensgebung von RUPERT I im Mittelpunkt, einer Abkürzung für "Robotic Upper Extremity Repetitive Therapy".



RUPERT I wird von vier pneumatischen "Muskeln" bewegt und verfügt über Gelenke an der Schulter, dem Ellbogen und am Handansatz. Der mechanische Arm kann an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden.



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