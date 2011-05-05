Neben dem fast bartlosen Liefers, der hier Rocco hieß und statt einer Gefängnisstrafe den Sozialdienst im Altersheim antreten musste, glänzten als todessehnsüchtige Rollstuhl-Lady Ex-Kottan-Gattin Bibiana Zeller, Pfarrer Braun-Bischof Hans Michael Rehberg und ein stoppelbärtiger "Blacky" Fuchsberger (84), der die Heimtristesse mit Alkohol- und Zigarettenschmuggel aufweichte. Natürlich stellt Lebenskünstler Rocco den Betrieb bald auf den Kopf, macht die Alten verrückt, wird entlassen, polizeilich gesucht und sogar von seiner geliebten Rockband als Gitarrist ersetzt. Die Alten holen ihn aber zurück und lassen sich von ihm heimlich als Combo "Rocco & die Herzschrittmacher" aufbauen. Mit ihnen gewinnt er den begehrten Nachwuchs-Wettbewerb in Internet und Fernsehen, deklassiert seine untreue Ex-Band - und geht zufrieden die Geldstrafe absitzen. Banal? Konstruiert? Unreal? - Oh nein. Einfach ein (unerwartet) erfreulicher TV-Abend.