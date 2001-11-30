Rohan-Nachfolge bleibt heuer ungeklärt

Mit Bundespräsident Thomas Klestil wird Albert Rohan bald eines gemeinsam haben: Beide waren als Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten tätig. Was Rohan allerdings für weitere Pläne hegt, hat er noch nicht bekannt gegeben.



Fest steht nur, dass er mit Jahresende aus seiner jetzigen Funktion, die er seit 1996 innehat, ausscheidet. Die Verträge für Sektionsleiter sind auf fünf Jahre befristet; eine Neubewerbung ist für Rohan nicht möglich. Denn mit 65 Jahren müssen Beamte in Pension gehen.



Als Nachfolger oder Nachfolgerin Rohans kommen nur Personen in Frage, die bereits Leitungsfunktionen im Außenministerium innehatten. So hat Eva Nowotny, Leiterin der Integrations- und wirtschaftspolitischen Sektion, in einem Interview für die "Salzburger Nachrichten" ihr Interesse an einer Bewerbung bekundet.



Die Bewerbungsfrist läuft am 26. Dezember ab. Danach wird eine Kommission gebildet, die Außenministerin Benita Ferrero-Waldner einen Vorschlag vorlegen soll. Bis die Nachfolge Rohans feststeht, übernimmt der stellvertretende Generalsekretär, Christian Prosl, die Funktion. Bis jetzt seien noch keine Bewerbungen eingelangt, heißt es aus dem Außenamt.