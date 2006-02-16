Rollentausch mit einigen Schwierigkeiten

Beide Parteien haben sich noch längst nicht in ihre neuen Rollen hineingelebt. Wer von Voves eine grundlegende Umkrempelung der Steiermark befürchtet bzw. erhofft hatte, sieht nun seine Erwartungen unerfüllt. Dazu ist der neue Landeschef schon von seiner Persönlichkeitsstruktur ein viel zu pragmatischer Charakter. Voves scheint sich an die alte Landeshauptmann-Devise zu halten, nach der viel falsch machen kann, wer viel tut.



Und auch die abgewählte Volkspartei hat ihre Lektion schnell gelernt und versucht nun die Rolle des Juniorpartners mit Oppositionstönen zu würzen. Wie das geht, hat ja die Voves-SPÖ in der Vergangenheit erfolgreich vorexerziert. So fern können die nächsten Wahlen gar nicht sein, dass sie nicht trotzdem in den Hinterköpfen der Politiker herumspuken.