Roma, Österreicher und Polen - in der EU gibt es Gleiche und Gleichere

Nicht nur in Frankreich wird über eine der größten Minderheiten Europas so gedacht. Auch in anderen Ländern wie Italien, Dänemark oder Schweden werden Roma-Lager zwangsgeräumt und Menschen abgeschoben. Die Franzosen haben mittlerweile tausende von ihnen des Landes verwiesen.



Dürfens denn das? Nicht so ganz, befand die EU-Kommission vorsichtig. Und droht mit einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Paris. Denn abgesehen von einer Grundrechtecharta, die Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft untersagt, gibt es da so etwas wie die Freizügigkeitsrichtlinie der EU. Die besagt, dass Bürger der Union sich in ebendieser aufhalten dürfen, in jedem Land, zumindest für drei Monate. Sie brauchen dazu lediglich einen gültigem Pass. Und ob es den anderen Ländern passt oder nicht: Auch Roma, die aus Rumänien und Bulgarien kommen, sind nun einmal EU-Bürger.



Vier Grundfreiheiten kennt die EU; sie sind Basis des europäischen Binnenmarktes. Es ist neben dem freien Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr der freie Personenverkehr. Der wiederum fußt auf der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit. Bei Letzterer geht es zwar in erster Linie um die Erwerbstätigkeit von Unternehmen und Selbständigen, doch auch um das Recht, seinen Wohnsitz selbst wählen zu dürfen.



Dieses Recht wollen einige Staaten Ausländern nur beschränkt zugestehen. Auch ihre Arbeitsmärkte wollen sie schützen. So dürfen etwa Polen oder Slowaken in Österreich zwar leben, doch nicht ohne Erlaubnis arbeiten. Diese Regelung läuft erst im kommenden Jahr aus.



Doch auch wenn solche Übergangsfristen und sogar - unter genau umrissenen Vorgaben - Abschiebungen aus einem Land rechtlich argumentierbar sind, ist ihre Ursache oft nicht in objektiven Umständen zu suchen, sondern in diffusen Ängsten der Bevölkerung. Vor Arbeitsplatzverlust, vor Einwanderung, vor dem Verlust der gewohnten Lebensart. Diese Befürchtungen werden von Politikern manchmal auch noch geschürt, mit der Hoffnung auf Wählerstimmen. Dass dabei Menschen gegeneinander ausgespielt werden und EU-Bürger zweiter Klasse geschaffen werden, wird nicht berücksichtigt. So verläuft die Teilung einmal mehr zwischen West- und Osteuropa.



Die EU-Kommission nennt sich "Hüterin der Verträge". Diese sehen Gleichheit der Unionsbürger vor. So will es das Gesetz. Doch in der Praxis gibt es die Gleichen und die Gleicheren. Wer in die Gruppe der Ersten fällt - wie viele Osteuropäer -, hat eben Pech gehabt.



Siehe auch:EU droht Paris im Roma-Streit