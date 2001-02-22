Römerquelle: Innovation gegen Marktstagnation

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Petra Medek
Der heimische Mineralwasserproduzent Römerquelle will sich mit Produktinnovationen am stagnierenden Markt behaupten.
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Der Mineralwassermarkt stagniere, Römerquelle hab ein wechselhaftes Jahr hinter sich, sagte Geschäftsführer Anton Wandl gestern vor Journalisten. Heuer soll die Einführung einer 1,5 Liter Mehrweg-PET-Flasche mit Mineralwasser ohne Kohlensäure für Impulse sorgen.
2000 setzte Römerquelle 404 Mill. Schilling um (minus 3,8%), der Absatz belief sich auf 131,1 Millionen Liter (plus 1,6%).