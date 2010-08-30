Rosa Brille für Fielmann

Nach einer Kurszielanhebung durch HSBC haben Fielmann ihren Anstieg am Montag fortgesetzt. Die Papiere des Optikerkette stiegen um 0,7 Prozent auf 65,70 Euro und markierten damit den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch.
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Er rechne nun mit einer langfristigen Wachstumsrate von 1,5 statt 1,1 Prozent, sagte Analyst Tobias Britsch. Die Alterung der Gesellschaft werde zu einem höheren Bedarf an hochpreisigen so genannten Multi-Fokal-Brillengläsern für verschiedene Entfernungen führen.
Er hebe daher sein Kursziel auf 66,50 von 63 Euro an. Die Einstufung bleibe allerdings "Neutral", da sich das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Aktie im Rahmen des langjährigen Durchschnitts bewege. (Reuters)