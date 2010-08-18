Rosarote Brille und ahnungslos

Der Sender darf sich neben den schlechten ORF-Quoten von Chili mit Dominic Heinzl und dem Heinzl-Nachfolger-Format "ATV Life" mit Volker Piesczek als lachender Dritter freuen. Durch das Abwerben des ORF der Pink!-Moderatorin Doris Golpashin ist Puls4 nun endgültig im Fernseh-Himmel angekommen. Fragen wie: Warum muss der ORF eine Moderatorin von Puls4 abwerben, hat der öffentlich-rechtliche Sender keinen eigenen Nachwuchs, schwingen unweigerlich mit.



Alles andere als ein Leben durch die rosarote Brille zeigte RTL2 mit der neuen Dokusoap "Generation Ahnungslos". Neben dem üblichen Zurschaustellen in diesen Formaten, die intimste Details nicht scheuen und den Boulevard der schlechtesten Sorte bedienen, war die Problematik einer Alleinerziehenden mit ihrer 14-jährigen Tochter schon spürbar. Eine überforderte Mutter, die ständig wechselnde Partner hat, versteht nicht, warum ihre Tochter plötzlich mit jedem ins Bett steigt. Hier ist das Leben alles andere als rosa.