Rosarote Brille und ahnungslos

Normalerweise müsste hier an dieser Stelle über das tausendste Society-Magazin und die tausendste Doku-Soap nur geschimpft werden, doch die Sender Puls4 und RTL2 lagen am Dienstag über den Erwartungen. "Pink! Das Starmagazin" lieferte sachliche, informative und interessante Berichte. Dass bei einem Society-Magazin die Society nicht fehlen darf, ist klar, und so wird Lugner als Badewaschel wohl oder übel in Kauf genommen. Doch ein Bericht über David Guetta brachte den Star-DJ auch einem nicht mehr ganz so jungen Publikum näher. Die neuesten Filme, die neuesten Star-News, "Pink!" kann nicht nur mit den Society-Magazinen anderer Sender mithalten, sondern wirkt neben diesen erfrischend jung und unaufgeregt.
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Der Sender darf sich neben den schlechten ORF-Quoten von Chili mit Dominic Heinzl und dem Heinzl-Nachfolger-Format "ATV Life" mit Volker Piesczek als lachender Dritter freuen. Durch das Abwerben des ORF der Pink!-Moderatorin Doris Golpashin ist Puls4 nun endgültig im Fernseh-Himmel angekommen. Fragen wie: Warum muss der ORF eine Moderatorin von Puls4 abwerben, hat der öffentlich-rechtliche Sender keinen eigenen Nachwuchs, schwingen unweigerlich mit.
Alles andere als ein Leben durch die rosarote Brille zeigte RTL2 mit der neuen Dokusoap "Generation Ahnungslos". Neben dem üblichen Zurschaustellen in diesen Formaten, die intimste Details nicht scheuen und den Boulevard der schlechtesten Sorte bedienen, war die Problematik einer Alleinerziehenden mit ihrer 14-jährigen Tochter schon spürbar. Eine überforderte Mutter, die ständig wechselnde Partner hat, versteht nicht, warum ihre Tochter plötzlich mit jedem ins Bett steigt. Hier ist das Leben alles andere als rosa.