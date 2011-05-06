Rosen und Ranunkeln auf Reisen

Zieldestination und Umschlagplatz für die Blumentransporte ist Wien-Inzersdorf. Täglich ab 5 Uhr Früh kauft der Großteil der Floristen aus Ostösterreich in der 10.000 m 2 großen Blumenhalle für ihr Tagesgeschäft ein. So etwas wie einen Weltmarktpreis für Blumen - wie etwa bei Rohstoffen - gibt es nicht. Die Preise orientieren sich an der holländischen Blumenbörse, über die die Hälfte des Weltblumenhandels abgewickelt wird.



Fairtrade im Supermarkt



Zum Muttertag geben die Österreicher rund 3,5 Millionen Euro für Pflanzen aus - am beliebtesten sind Rosen. Diese kommen nicht nur aus Europa: Blüten mit kurzen Stielen sind häufig aus Kenia, die Großstieligen gibt es in Südamerika. Wegen der hohen Kosten für Beheizung und Beleuchtung lohnt sich für die Europäer der Anbau in Gewächshäusern nicht ganzjährig.



Dafür müssen laut der NGO Südwind die Pflücker in den Entwicklungsländern "draufzahlen". Geschäftsführerin Kristina Schröder: "Hungerlöhne, fehlende Schutzkleidung beim Ausbringen hochgiftiger Pestizide und sexuelle Belästigung durch Chefs gehören in den Blumenfarmen von Kenia zum Alltag."



Jede vierte in Österreich verkaufte Rose kommt laut Südwind von dort. Nur wer fair gehandelte Blumen kaufe, könne sichergehen, dass die Arbeitsbedingungen passen. Die 1980 heimischen Floristen verkaufen Rosen mit dem FLP-Gütesiegel (Flower-Label-Program). In Supermärkten sind "Fairtrade"-Blumen verbreitet. Preislich gebe es kaum Unterschiede zu "herkömmlichen" Blumen, so Fairtrade- Österreich-Vertreter Hartwig Kirner. Bei "Sträußen für 3,99 Euro" bekomme man eine Blume weniger.



Günstiger und fairer ist da freilich nur noch der selbst gepflückte Strauß.