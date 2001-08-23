Rosenbauer-Konzern für 2001 optimistisch

Vorstandschef Julian Wagner ist darüber nicht glücklich, aber: "Das Risiko war zu groß, wir mussten rasch reagieren." Das US-Geschäft laufe gut, doch in Europa werde die Finanzierung von Investitionen in Brandschutz für die öffentliche Hand immer schwieriger, sagte Wagner gestern vor Journalisten. Dennoch dürfte sich für den Rosenbauer-Konzern heuer ein höheres Ergebnis ausgehen als im Vorjahr, als das EBT (Ergebnis vor Steuern) 2,7 Mill. Euro ausmachte. Der Umsatz dürfte auf dem Vorjahresniveau (287,7 Mill. Euro) zu liegen kommen.



Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr 2001 bei 140,9 Mill. Euro, nach 113,8 Mill. Euro im 1. Halbjahr 2000. Das niederösterreichische Landesfeuerwehr-Kommando habe 28 Löschfahrzeuge im Wert von 6,8 Mill. Euro geordert.



Der Verkauf von Tunnellüftern laufe an, und auch das neue Löschsystem UHPS stoße auf große Nachfrage.