Rösler auf dem Weg zum Vizekanzler

Im Fall seiner Wahl will Rösler Gesundheitsminister bleiben und zusätzlich das Amt des Vizekanzlers übernehmen. Der bisherige Parteichef und Vizekanzler Guido Westerwelle solle dagegen Außenminister bleiben. Rösler kündigte an, er selbst werde als Vizekanzler den Kurs der FDP-Minister im Bundeskabinett vorgeben.



Rösler wird damit jüngster Parteichef in der Geschichte der FDP. Der promovierte Arzt ist seit Herbst 2009 Mitglied der schwarz-gelben Regierung. Zuvor leitete er in Niedersachsen das Wirtschaftsressort und war dort Vize-Ministerpräsident.



(APA / Reuters)