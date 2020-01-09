Rote Durststrecke, grüner Einstand

Eine Viertelmillion Burgenländer kann am 26. Jänner zur Landtagswahl schreiten. Sechs Parteien stehen auf dem Wahlzettel. Die Wahlen in Österreichs bevölkerungsärmstem Bundesland haben auch über die Landesgrenzen hinaus Bedeutung - insbesondere für die SPÖ. Die "Wiener Zeitung" gibt einen Überblick über die Ausgangslage.



Niederlage folgte Niederlage, interne Zwists und Intrigen zerrissen die Partei: 2019 geriet zum schwarzen Jahr für die SPÖ. Einen sozialdemokratischen Erfolgsmoment könnte nun Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil herbeiführen.



Er beerbte im Februar 2019 Hans Niessl, der knapp zwei Jahrzehnte im Burgenland regierte. Wie Doskozil abschneidet, wird mit Spannung beobachtet. Der 49-Jährige fährt einen parteiintern umstrittenen Kurs: Einerseits setzt er auf eine linke Sozialpolitik. Im burgenländischen Landesdienst führte er etwa einen Mindestlohn von 1700 Euro netto ein. Andererseits pocht er auf einen restriktiven Migrationskurs, seine Koalition mit der FPÖ empört den linken Flügel der SPÖ. Je deutlicher Doskozil verliert, desto stärker wird sich dieser Flügel gestärkt fühlen. Ein Plus stärkt wiederum Doskozils Position im Land und im Bund: Er wäre der erste SPÖ-Politiker nach Peter Kaiser in Kärnten, der wieder einmal einen Sieg einfährt.



Als Ziel hat sich Doskozil ein Plus gesetzt, "wenn es auch noch so klein ist". Das erscheint nach der Landtagswahl 2015, damals verlor die SPÖ 6,34 Prozentpunkte und erhielt 41,9 Prozent, möglich. Laut einer Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag der SPÖ Burgenland liegt die SPÖ bei 41 bis 43 Prozent.



Der erste Platz ist für die ÖVP unerreichbar. Sie kann allerdings mit einem Plus rechnen. Noch 2015 landete sie bei 29,1 Prozent. Laut Hajek sind nun bis zu 33 Prozent möglich. Als Spitzenkandidat geht die Volkspartei mit Thomas Steiner, dem Bürgermeister von Eisenstadt, in die Wahl. Er liebäugelt mit einem Comeback in die Landesregierung.



Doskozil scheint einer Neuauflage der rot-blauen Landesregierung aber keineswegs abgeneigt. Über mögliche künftige Koalitionen will er zwar erst nach der Wahl reden, doch zog er zuletzt eine "zufriedene Bilanz" über die bisherige Regierungszeit.



Die Chancen für Rot-Türkis im Burgenland scheinen derzeit daher eher mau. Auch eine türkis-grüne Landesregierung ist unwahrscheinlich. Dafür müssten beide Parteien deutlich zulegen. Zudem haben die Grünen mit der Ansage "Rot-Grün oder wir sind in Opposition" bereits ihre Präferenz kundgetan.



Ähnlich bescheiden wie der SPÖ erging es auch den Freiheitlichen im vergangenen Jahr. Rund zehn Prozentpunkte verloren sie bei der Nationalratswahl und den Landtagswahlen in der Steiermark und Vorarlberg. Derart dramatische Verluste dürften die burgenländischen Blauen nicht treffen, sie starten jedoch auch von einem niedrigeren Niveau aus.



Bei der Landtagswahl 2015 legten sie zwar um sechs Prozentpunkte auf 15 Prozent zu. Im Vergleich zu anderen Bundesländern, in denen die FPÖ Höhenflüge von knapp 30 Prozent verzeichnete, war das allerdings ein überschaubarer Erfolg. Neben den zwei dominierenden Parteien, ÖVP und SPÖ, war für die Blauen lange kaum Platz. Bis 1982 flogen sie immer wieder aus dem Landtag. In der Bundes-FPÖ hatten die Stimmen der Burgenländer daher kein sonderliches Gewicht - obwohl sie neben den Oberösterreichern die einzige Partei in einer Landesregierung sind.



Die Grünen konnten im Burgenland bisher ebenfalls nur schwer Fuß fassen. Erst bei der Wahl 2000 zogen sie in den Landtag ein. Seitdem sind sie auf dem vierten Platz und bei rund fünf bis sechs Prozent einzementiert. 2015 erreichten sie mit 6,43 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis.



Spitzenkandidatin Regina Petrik will nun ein drittes Landtagsmandat und damit Klubstatus für die Grünen erreichen. Dafür bräuchte sie ein kleines Plus, das durchaus realistisch ist: Bei der Nationalratswahl 2019 erreichten die Grünen im Burgenland 8,1 Prozent. Das Ergebnis im Burgenland könnte erste Hinweise darauf geben, wie die türkis-grüne Bundesregierung bei der grünen Wählerschaft ankommt.



Rot-Grün könnte sich ausgehen, womöglich fehlen den beiden Parteien aber die entscheidenden Stimmen. Auch thematisch könnte eine Zusammenarbeit scheitern: Denn mit den Grünen könnte Landeshauptmann Doskozil kaum seinen restriktiven Migrationskurs fortführen.



Die Neos kämpfen um den erstmaligen Einzug in den burgenländischen Landtag. Für die Pinken ist das ländliche Burgenland ein wenig ergiebiges Pflaster: 2015 erreichten sie gerade einmal 2,33 Prozent und verpassten die Vier-Prozent-Hürde deutlich. Nun soll es mit dem neuen Spitzenkanidaten Eduard Posch - einem ehemaligen ÖVPler - gelingen.



Aus dem Ergebnis bei der Nationalratswahl 2019 können die Neos Hoffnung schöpfen: 4,88 Prozent der Burgenländer wählten damals die Pinken. Gelingt der Einzug, wäre es der siebte Landtag, in dem die Neos österreichweit vertreten sind.



Knapp könnte es auch für das Bündnis Liste Burgenland (LBL) werden. Sie wurde von EX-FPÖ-Burgenland-Chef Wolfgang Rauter und Manfred Kölly, dem Bürgermeister von Deutschkreutz gegründet. Kölly machte ursprünglich ebenfalls bei der burgenländischen FPÖ Karriere, zerstritt sich mit seinen freiheitlichen Kollegen allerdings.



Thematisch blieb Kölly den Blauen aber treu. Seine Partei setzt vor allem auf freiheitliche Kernthemen wie Asyl und Sicherheit. Bei der Landtagswahl 2010 schaffte sie den Einzug, 2015 eroberte sie ein zweites Mandat dazu. Allerdings lief der zweite Mandatar, Gerhard Hutter, im Sommer zur SPÖ über.