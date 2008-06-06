Rote Karte für Schenkelpracker-TV

Umso erfreuter werden Joesi-Prokopetz-Freunde sein: Denn just die EM ist Anlass für die Auferstehung der legendären Prokopetz-Figur "Herr Rädel", die seit Donnerstag 8.30 Uhr wieder auf Radio Niederösterreich Sprüche klopft. "Rädel wie Schädel, nur mit R wie Rudel" war jahrelang Einleitung von "Rädels höhnender Wochenschau" jeden Sonntag am ebenso legendären Radio CD, das als erster Privatsender 1990 bis 1996 den Monopolisten ORF viele Hörer kostete. Mit Radio CD starben - zum Leidwesen vieler Prokopetzisten - auch Herr Rädel und seine Wirtshausrunde. Stoff für die Wiedergeburt wird die "Euro 08" gewiss ausreichend liefern. Und danach?