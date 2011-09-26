Rotes Licht für schlechte Schulen

Wien. Eine bessere Vorbereitung auf die Neue Matura, höhere Einstiegsgehälter für Lehrkräfte und ein neues System zur Bewertung der Qualität von Österreichs Schulen - das fordert die neue Bundesschulsprecherin Conny Kolmann von Bundesministerin Claudia Schmied.



Mit einem neuen System zur Qualitätsüberprüfung soll der Vergleich zwischen den Schulen erleichtert werden. Ein externes Expertenteam soll Österreichs Schulen in acht Bereichen bewerten. Das Ergebnis wird als öffentlich zugängliches Zeugnis vorliegen. Verschiedene Bereiche werden in Form von Ampelfarben bewertet. Rot bedeutet ein gravierendes, nicht tolerierbares Defizit, Gelb zeigt Aufholbedarf und Grün stellt einen Bereich als erfüllt dar.



Um den Schülern dabei zu helfen sich für ihren weiteren Ausbildungsweg zu entscheiden, soll es in der achten Schulstufe einen Talent- und Kompetenzcheck geben. Ein Test in den Bereichen Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz soll die Schüler darauf hinweisen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen.

Philipp Pinter, Bundesschulsprecher 2010/2011, Conny Kolmann Bundesschulsprecherin 2011/2012 und Jim Lefebre, Bundesobmann der Schülerunion (v.l.n.r.) © Maria Aschbacher

<br style="font-weight: bold;" /> Neue Reifeprüfung führt zu geringerem Niveau

Bundesschulsprecherin Kolmann befürchtet, dass durch die überhastete Umsetzung der neuen Reifeprüfung das Niveau von Österreichs Schulen nicht gehalten werden kann. Um das Konzept der Zentralmatura umsetzen zu können, müssten Schulbücher und Lehrer darauf vorbereitet werden. Mit einem Stufenplan will die neue Bundesschulsprecherin einen abrupten Umstieg vermeiden. So sollen die Schüler bereits in der Unterstufe vorbereitet werden und die neue Reifeprüfung schrittweise eingeführt werden.



Seit 2005 wird der Österreichische Bundesschulsprecher jedes Jahr im Herbst gewählt. Die 18-jährige Wienerin Conny Kolmann wird im Schuljahr 2011/2012 die Schüler als Bundeschulsprecherin vertreten. Ihre Aufgabe ist es, Probleme anzusprechen und Lösungsansätze zu liefern.