Royal will es noch einmal wissen

"Wenn die Parteimitglieder so entscheiden und es für die Sozialistische Partei für nützlich halten, werde ich mit Freude und Entschlossenheit diese schöne Aufgabe des Parteichefs annehmen", sagte Royal am Freitag vor einer Versammlung von etwa 4000 Parteimitgliedern in Paris.



Damit will die Präsidentin der westfranzösischen Region Poitou-Charentes die Nachfolge ihres früheren Lebensgefährten François Hollande antreten, der der Sozialistischen Partei (PS) seit 1997 als Erster Sekretär vorsteht.



Der Parteivorsitz wird beim Parteitag im November in Reims vergeben. Bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr war Royal in einer Stichwahl dem konservativen Kandidaten Nicolas Sarkozy unterlegen.



(APA)