Rübenbauern verlieren ein Zehntel

Laut Ernst Karpfinger, dem Obmann der Rübenbauern, beschert die Zuckermarktreform den Landwirten bei Einberechnung aller Ausgleichszahlungen unterm Strich Einkommensverluste von 11 Prozent. Das entspräche einem Betrag von 3800 Euro im Jahr für einen durchschnittlichen Betrieb. Ein solcher hat rund 44 Hektar Gesamtanbaufläche, wovon auf rund einem Zehntel Rüben angebaut werden. Bei reinen Rübenbauern ist der Verlust entsprechend höher. Er liegt bei rund 900 Euro pro Hektar Anbaufläche.



"Dramatische Folgen"



Karpfinger spricht von dramatischen Auswirkungen der Reform. Er räumt aber ein, dass man aufgrund der Ausgangslage bei den Verhandlungen mit den erreichten Entschärfungen zufrieden sein müsse. Dennoch: rund ein Drittel der 9400 heimischen Rübenbauern werden seiner Meinung nach Probleme bekommen. "Die Grenze für das Überleben dürfte ungefähr bei einem Ertrag von mindestens 60 Tonnen pro Hektar liegen." Landwirtschaftsminister Josef Pröll verteidigt den erzielten Kompromiss: "Es war klar, dass für die Reform des Zuckermarktes eine qualifizierte Mehrheit (mehr als die Hälfte der EU-Staaten, die mindestens 62 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, Anm.) reicht." Die Veto-Keule hätte daher nichts gebracht. Griechenland und Polen hätten damit gedroht und hätten nichts erreicht, so Pröll.



Schließt Zuckerfabrik?



Der Landwirtschaftsminister sagt in Richtung des Zuckerkonzernes Agrana, dass er aufgrund des Verhandlungsergebnisses keinen Zwang sehe, eine Zuckerfabrik zu schließen. Agrana-Chef Johann Marihart hatte die Schließung von einer der insgesamt drei Fabriken der Agrana in den Raum gestellt. Eine endgültige Entscheidung werde es aber erst Ende Februar geben, so Marihart. Am stärksten gefährdet dürfte der Standort Hohenau im Marchfeld sein.



Das Produktionsvolumen beim Zucker wolle die Agrana aber auf jeden Fall aufrecht erhalten. Das bedeutet, dass die Mittel aus dem sogenannten Restrukturierungsfonds für die Zuckerindustrie und die Rübenbauern den heimischen Landwirten vorerst nicht zugute kommen werden. Denn diese Mittel sollen nur fließen, wenn die nationale Produktionsquote gesenkt wird.



Die Ausgleichszahlungen von 64,2 Prozent für die Bauern sind vorerst bis zum Jahr 2014 fixiert. Landwirtschaftsminister Pröll sieht aber keine Gefahr, dass sie danach nicht verlängert werden.



AKP-Staaten leiden



Sehr hart werden von der Reform jene Entwicklungsländer im afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum (AKP-Staaten) getroffen, die bevorzugten Marktzugang in die EU genießen. Für sie werden die Garantiepreise in vollem Ausmaß gesenkt, sie erhalten aber keine Ausgleichszahlungen. Für einige Staaten wie etwa Mauritius bringt Zucker mehr als ein Drittel der Exporterlöse.



Süßes bleibt noch teuer



Die Konsumenten werden nach Ansicht des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie frühestens 2010 von der Reform profitieren. Erst dann werden die Preise für Endverbraucher zu sinken beginnen. Um wieviel, hänge davon ab, wie stark der Wettbewerb sei.



Allerdings sei das Potential beschränkt: so betrage der Anteil des Zuckers am Endverbraucherpreis für Schokolade lediglich 10 Prozent, ebenso wie bei Erfrischungsgetränken. Bei Fruchtgummi liege der Anteil mit 15 Prozent etwas höher. Er könnte durch die Reform um 5 Prozent billiger werden. Bei Kaubonbons hängen 35 Prozent des Preises vom Zucker ab. Sie könnten um 10 Prozent billiger werden.