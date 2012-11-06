Rückblick auf vier Jahre Obama

Washington/Wien. Die Wirtschaft liegt darnieder - es herrscht die schwerste Rezession seit den 1930er Jahren, die Arbeitslosenzahlen befinden sich in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend und das Land steckt in kostspieligen Kampfhandlungen im Irak sowie in Afghanistan: Barack Obama hätte sich sicherlich andere Umstände gewünscht, unter denen er 2008 das Amt des US-Präsidenten übernommen hat.

Obama hatte den Wandel versprochen, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Transparenz, doch die dringlichen Aufgaben waren andere. Der neue Präsident sah sich genötigt, die wichtige Autoindustrie mit staatlichen Geldern zu retten - ebenso wie die Banken, die als zu groß, um unterzugehen eingestuft wurden. Eigentlich hatte auf seiner Agenda die Halbierung des Budgetdefizits gestanden, stattdessen verpasste er den USA ein Stimulus-Paket über 787 Milliarden Dollar, womit er die Wirtschaft nach der Finanzkrise wahrscheinlich vor dem Zusammenbruch bewahrte. Auf diese Hilfe folgten weitere. Unter Obama lag das Haushaltsdefizit nie unter einer Billion Dollar pro Jahr. Er balgte sich ab 2010 mit den Republikanern darum, die Schuldenobergrenze weiter anzuheben. Heute haben die USA eine Staatsschuld in Höhe von mehr als 16 Billionen Dollar - sechs mehr als bei Amtsantritt Obamas.

Finanzmarktreform wurde verwässert

Dafür wollte der Präsident die Verursacher der Finanzkrise an die kurze Leine nehmen. Die Wall Street etwa manipuliere die Finanzen anstatt produktiv zu sein, erklärte er. Er wollte daher wieder für "fairen Wettbewerb am Markt" sorgen. Groß- und Investmentbanken sollten strengere Auflagen erhalten, riskante Finanzspekulationen beendet und eine zentrale US-Verbraucherbehörde geschaffen werden. Mit dem sogenannten Dodd-Frank-Act folgte tatsächlich ein entsprechendes Regelwerk. Doch Banken pulverten hunderte Millionen Dollar in Lobbyingarbeit, um das Gesetz zu verwässern und begannen dagegen zu klagen. Endeffekt: Mehr als die Hälfte der fast 400 Vorschriften sind noch immer nicht in Kraft.



Dennoch kann sich Obama an seine Fahne heften, die Wirtschaft der USA gerettet zu haben. Die Arbeitslosigkeit sinkt langsam aber stetig, die Wirtschaft wächst. Daneben ist sein größtes Bravourstück die Verabschiedung einer Gesundheitsreform, die ab 2014 bis auf wenige Ausnahmen allen Amerikanern einen Krankenversicherungsschutz beschert. Studenten profitieren schon heute davon. Viele Präsidenten hatten das über die Jahrhunderte probiert; alle waren gescheitert.