Rückgang im Wohnungsneubau drückt heimisches Bauvolumen

Drückend auf die heimische Bauwirtschaft wirkt der rückläufige Wohnungsbau. Heuer werden 4 bis 5% weniger Wohnungen fertig gestellt als 1999, schätzt Czerny. 2001 soll der Rückgang mit rund 3%



etwas schwächer ausfallen. 1999 lag die Zahl der neuerrichteten Wohnungen bei rund 58.000.



Nach den Erwartungen der Wifo-Expertin wird sich der Rückgang im Wohnungsneubau mittelfristig bei rund 45.000 Einheiten jährlich einpendeln. Sanierungsmaßnahmen könnten diese Entwicklung nur zum Teil



auffangen, betont die Wifo-Expertin. Ein Impuls könnte etwa aus der für Wien geplanten Wohnbauförderung in Höhe von 700 Mill. Schilling kommen.



Der Rückgang der Neubautätigkeit sei erstmals 1998 spürbar geworden und werde noch weitere 2 Jahre andauern, meint Czerny mit Blick auf Deutschland: Dort sei man Österreich um eine Konjunkturperiode



voraus, die rückläufige Tendenz habe 1995/96 eingesetzt und hätte 4 Jahre angedauert.