Rückläufiger Neubau drückte Sozialbau-Bilanz

Der deutliche Rückgang der Neubautätigkeit um 18% drückte im abgelaufenen Jahr Umsätze und Erträge der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Sozialbau.
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Im Neubau, bisher wichtigste Ertragsquelle für die Gemeinnützigen, seien kaum mehr Erträge zu lukrieren, sagte Sozialbau-Generaldirektor Herbert Ludl gestern vor Journalisten.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der Sozialbau AG sank 1999 um 5,8% auf 82,6 Mill. Schilling. Der Umsatz ging von 513 auf 402 Mill. Schilling zurück. Nach dem Rekordjahr 1998 sei damit dennoch das zweitbeste Ergebnis erzielt worden, so der Sozialbau-Chef. Zum Jahreswechsel 1999/2000 verwaltete die Sozialbau-Gruppe, die aus der AG und weiteren Wohnbaugenossenschaften besteht, insgesamt 41.913 Wohnungen, 1.856 weitere waren in Bau. Rund 750 Neubau-Wohnungen können heuer bezogen werden, so Ludl im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Ende des Jahres werden 140 neue Eigentumswohnungen übergeben, Kerngeschäft sollen allerdings weiterhin Miet- und Genossenschaftswohnungen bleiben.
In einer "unaufgeforderten Skonti-Rückzahlaktion" wird 867 Sozialbau-Kunden demnächst eine neue Endabrechnung zugehen, wonach im Schnitt 32.000 Schilling pro Wohnung rückverrechnet werden, kündigte Ludl an. Die ursprünglichen Endabrechnungen seien vor dem OGH-Entscheid erstellt worden, wonach die von Gemeinnützigen Bauträgern erzielten Skonti an die Kunden weiterzugeben seien. Diese Aktion koste die Sozialbau insgesamt rund 28 Mill. Schilling, so Ludl.