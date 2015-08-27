Rückruf von Bio-Eiern

Wien. Nachdem am Mittwoch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES einen Rückruf von SPAR Natur*pur Bio Freiland Eier verkündete, sind nun auch Bio-Eier von Ja! Natürlich betroffen.



Wie AGES bekannt gab, wurden die von REWE (Billa, Merkur, Adeg) vertriebenen Eier wegen Salmonellen aus dem Verkehr gezogen. Betroffen sind die Eier mit dem Ei-Code 0-AT-2898578 aus dem landwirtschaftlichen Betrieb Waltraud Hackl, diese waren nur in Filialen in der Steiermark, Kärnten und Osttirol erhältlich. Ebenfalls betroffen sind die Eier mit dem Ei-Code 0-AT-3230295 aus dem landwirtschaftlichen Betrieb Maier, Anna und Gerhard.



Bei Spar, Eurospar und Interspar waren ausschließlich Eier mit dem Ei-Code 0-AT-2898578 aus dem landwirtschaftlichen Betrieb Waltraud Hackl betroffen. Bei einer Routinekontrolle wurde eine "mögliche Verunreinigung durch Salmonellen" festgestellt, hieß es.



Die Eier waren laut Spar nur in Filialen in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland erhältlich. Die betroffene Ware ist aber nicht mehr zu kaufen.