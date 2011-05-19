Rücktrittserklärung im Wortlaut

Der Internationale Währungsfonds hat den Rücktritt von IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn dokumentiert. | "Herr Dominique Strauss-Kahn hat heute den Vorstand (Executive Board) des IWF über seine Absicht informiert, mit unmittelbarer Wirkung als Geschäftsführender Direktor (Managing Director) zurückzutreten. Herr Strauss-Kahn gab die folgende Erklärung in einem Rücktrittsgesuch an den Vorstand ab."
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Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands,ich bin unendlich traurig, mich gezwungen zu fühlen, dem Vorstand meinen Rücktritt als Geschäftsführender Direktor mitzuteilen. Ich denke in diesen Stunden zuallererst an meine Frau, die ich mehr als alles liebe, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde.Ich denke aber auch an meine Kollegen beim Währungsfonds; zusammen haben wir Großartiges in den vergangenen drei Jahren und darüber hinaus geleistet. Allen möchte ich mitteilen, dass ich mit größtmöglicher Entschiedenheit alle gegen mich erhobenen Vorwürfe zurückweise. Ich möchte diese Institution schützen, der ich ehrenvoll und mit Hingabe gedient habe und besonders, besonders möchte ich meine ganze Stärke, meine ganze Zeit und all meine Energie verwenden, um meine Unschuld zu beweisen.Dominique Strauss-Kahn
"Der Fonds wird in naher Zukunft über den Prozess zur Auswahl eines neuen Geschäftsführenden Direktors informieren. In der Zwischenzeit bleibt Herr John Lipsky kommissarisch Geschäftsführender Direktor."