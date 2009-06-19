Rudas zieht sich Zorn der ÖVP zu

Mit dieser Linie hat jetzt SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas (28) ziemlich rüde gebrochen, als sie zu Wochenbeginn am Rande eines Sommerfests für Wirtschaft, Medien und Politik den Klubchef der ÖVP, Karlheinz Kopf, recht unverblümt als "Depperten" bezeichnete. Es ging um die von der ÖVP verhinderte Gesetzesänderung, um eine Abwahl des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf zu ermöglichen.



Rudas´ Gesprächspartner war Formel-I-Ikone Niki Lauda. Eine Kamera von "News" hielt den Meinungsaustausch fest. Das Video dazu kann man sich auf der Homepage der Info-Illustrierten ansehen - mittlerweile allerdings nur noch um die heikelsten Passagen bereinigt. Dafür hat die FPÖ das herausgeschnittene Material auf der Plattform YouTube online gestellt.



ÖVP-Chef Pröll erteilte Rudas eine Kopfwäsche



Irgendwie hat auch die ÖVP von den Rudas-Sagern Wind bekommen - und reagierte "not amused". Tatsächlich hat Parteiobmann Josef Pröll die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin beim Sommerheurigen des Verbands der Österreichischen Zeitungsherausgeber am Donnerstagabend coram publico recht unverblümt angeknurrt. Rudas beteuerte daraufhin, ohnedies schon das Gespräch mit Kopf gesucht zu haben.



Im ÖVP-Klub selbst will man die Sache damit - und mit einem Verweis auf Rudas´ recht jugendliches Alter - auf sich bewenden lassen. Zumal auch SPÖ-Klubobmann Josef Cap ein klärendes Gespräch mit seiner Abgeordneten in Aussicht gestellt haben soll. Bleibt nur noch der Ärger der FPÖ über deftige Ausdrücke von Rudas und Lauda an die freiheitliche Adresse.