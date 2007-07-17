"Russen wären die besseren Partner"

Schrillere Töne

Seit Beginn des Aktienrückkaufprogramms hat das MOL-Management fast eineinhalb Milliarden Euro aufgewendet und - weil nach EU-Recht kein Unternehmen mehr als 10 Prozent der eigenen Aktien halten darf - größere Pakete an "befreundete" Banken und Unternehmen verliehen. Offiziell hält man nur zwei Prozent eigene Aktien, in Branchenkreisen geht man davon aus, dass das Management inzwischen schon mehr als 30 Prozent der rund 10 Millionen MOL-Aktien kontrolliert.



In der Operette um Übernahme oder Kooperation der beiden größten mitteleuropäischen Energiekonzerne werden die Töne zuletzt schriller: Man wolle die Unabhängigkeit gar nicht um jeden Preis bewahren, erklärte Ferencz, aber eine Übernahme gerade durch die OMV wäre weder attraktiv noch sinnvoll - schließlich sei MOL das wesentlich effizientere Unternehmen und die OMV könne technologisch nichts Positives einbringen. "In einer idealen Marktwirtschaft würde MOL als effizienteres Unternehmen auf lange Sicht die OMV übernehmen", zeigte sich Ferencz überzeugt. Auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen sei eine Fusion kaum durchführbar. Denn in mehreren Ländern - etwa Ungarn, der Slowakei und Rumänien - würden Monopolsituationen entstehen, die Desinvestitionen erforderlich machten - und damit würden Werte zerstört. Und: Dass ein "teilweise staatliches" ausländisches Unternehmen eine feindliche Übernahme der für Ungarn so bedeutenden MOL plane, würden viele ungarische Politiker als Beleidigung des ungarischen Staates betrachten. In der Geschichte der Ölindustrie sei ein derartiges "hostile takeover" beispiellos.



MOL-Vorstandschef Zsolt Hernadi erklärte unterdessen in einem Interview mit der Zeitung "Nepszabadsag", er könne "mindestens zehn" Unternehmen nennen, mit denen eine Partnerschaft einfacher wäre als mit der OMV - und führte als Beispiele die russischen Gesellschaften Rosneft oder Lukoil an.