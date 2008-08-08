Russische Börse eingebrochen

Der Hauptindex der Börse in Moskau brach am Freitag 6,5 Prozent ein und schloss bei 1722 Punkten, dem niedrigsten Wert seit 14 Monaten. Auch die Märkte in anderen Schwellenländern, die unter anderem sehr mit dem hohen Ölpreis zu kämpfen haben, gaben nach Ausbruch der Gefechte im Kaukasus nach.



Falls die Kämpfe das Wochenende überdauerten, würden sich die Märkte weiter abschwächen, erwartete Nigel Rendell, Analyst bei der Royal Bank of Canada.