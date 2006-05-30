Russland beharrt auf Kompromiss

"Jeder Einsatz von Gewalt wird das Thema weiter komplizieren und Spannungen in der Region hervorrufen", so Iwanow weiter. Der ranghohen russischen Delegation, die nach Teheran gereist war, gehörte auch der stellvertretende Außenminister Sergej Kisljak an.



Bestätigt fühlt sich Moskau in seiner Politik auch durch eine Meldung der "New York Times", die am Montag unter Berufung auf EU-Diplomaten berichtete, dass der Iran offenbar seine Urananreicherung zurückgeschraubt habe. Ziel des Vorgehens sei vermutlich, die Wogen im Atomstreit mit der internationalen Gemeinschaft etwas zu glätten und direkte Gespräche mit den USA zu ermöglichen.



Die Sanktionsgegner China und Russland beharren nun auf einem Kompromiss ohne jegliche Gewaltandrohung.



Zeitgleich mit der russischen Delegation absolvierte auch der afghanische Präsident Hamid Kharzai einen zweitägigen Staatsbesuch im Iran. Irans Präsident Mahmud Ahmadi-Nejad meinte, Teheran und Kabul wollen ihre bilateralen Beziehungen stärken und gemeinsam den Drogenhandel bekämpfen. Mehrere Wirtschaftsabkommen wurden unterzeichnet.



Ob AhmadiNejad zur Fußball-WM nach Deutschland reisen wird, ließ er in einem Interview mit dem "Spiegel" weiterhin offen. "Meine Entscheidung hängt von vielerlei ab", erklärte er knapp.