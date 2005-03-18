Russland bietet Gratisoperation

Russland verstärkt nach der Ermordung von Tschetschenenführer Aslan Maschadow nun auch die Jagd auf Rebellenchef Shamil Bassajew. Die Methoden werden dabei immer skuriler: Informanten können bei erfolgreichen Hinweisen nicht nur mit einer Millionenprämie rechnen; Russland bietet auch die Möglichkeit, sich das Aussehen verändern zu lassen. Das Angebot gilt nicht nur für Russen, sondern auch für Ausländer, wie der Inlandsgeheimdienst FSB ausdrücklich betonte. Ob die Gratis-Gesichtsoperation auf Kosten der russischen Steuerzahler (möglich ist sicher auch eine Verschönerung) "Verräter" auf den Plan rufen wird, sei dahingestellt. Rechtssicherheit dürfte hier aber ausnahmsweise gegeben sein - dank des Zeugenschutzgesetzes.