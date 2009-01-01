Russland kann sich lange Gasblockaden nicht leisten - heute weniger denn je

Letztlich läuft der Gasstreit immer auf ein Patt hinaus, solange Russland die Ukraine nicht umgehen kann. Diesem Zweck dient die Pipeline, die auf dem Grund der Ostsee errichtet wird und Russland direkt mit Deutschland verbindet - ein Projekt, das von Gerhard Schröder stark forciert wurde, erst als deutscher Bundeskanzler, dann als Manager im Konsortium. Diese Pipeline mag zwar die Probleme für Gazprom beim Gastransport über Weißrussland, die Ukraine und Polen beseitigen. Die Abhängigkeit Westeuropas von russischem Gas wird dadurch aber weiter erhöht.



Deshalb will das Pipeline-Projekt Nabucco, bei dem die OMV führend beteiligt ist, Russland mit Gas aus Zentralasien geographisch wie ökonomisch großräumig umgehen - was allerdings vorerst eine Zukunftsvision bleibt. Die Chancen sind groß, dass uns der Gasstreit auch zum Jahreswechsel 2009/10 begleiten wird.



Die österreichischen Verbraucher werden von der Gasblockade wie in den Vorjahren nichts bemerken: Erstens versichern sowohl Moskau als auch Kiew, dass die Lieferungen nach Westeuropa unangetastet bleiben sollen. Zweitens sind die Gasspeicher gut gefüllt, sodass die heimischen Wohnungen auch bei einem mehrwöchigen Lieferstopp nicht kalt bleiben würden.



Und drittens darf Gazprom seine wichtigsten Kunden im Ausland nicht verärgern: Weitaus größter Abnehmer ist Deutschland, gefolgt von der Türkei, Italien, Großbritannien und Frankreich.



Eine tage- oder gar wochenlange Blockade könnte sich der weltgrößte Erdgasproduzent überdies nicht leisten: jetzt, wo die Wirtschaftsleistung weltweit drastisch einbricht, der Energiebedarf sinkt, Ölpreis sowie Rubel gleichermaßen am Boden sind und die russischen Währungsreserven rasant schmelzen, weniger denn je.